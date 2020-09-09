Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"

Помер ветеран АТО Денис Янтар, який брав участь у перепалці з президентом Володимиром Зеленським у Золотому-4, куди той приїхав з візитом.

Джерело: його однополчанин Дмитро Шатровський у Facebook

Дослівно: "Помер мій друг, мій однополчанин Денис Янтар. Він не розповідав про свій страшний діагноз, про рак крові. Останній раз, коли із ним розмовляли, він казав що лягає в лікарню на лікування ноги.

Ти не згаснеш у пам’яті сотень людей, ти вже увійшов у історію України не тільки своїм військовим та політичним шляхом, а і як людина, котра змусила пояснити президента, що він не лох у свої 42 роки".

Нагадаємо: 26 жовтня 2019 року Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Він тоді сказав одному з військових: "Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".