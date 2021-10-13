Розвідка під виглядом розмінування: українські бійці затримали бойовика з паспортом РФ

13 жовтня озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого, українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram

Дослівно делегація у ТКГ: "Сьогодні безпосередньо під час загального засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації.

Близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК (Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – ред.) під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ "Золоте".

Деталі: Як повідомляє українська сторона, оперативна група ЗСУ затримала одного в/с російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження.

У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Паспорт громадянина РФ цей уродженець Луганщини отримав у лютому 2020 року, судячи з запису у військовому квитку.

За даними української сторони, українські правоохоронні органи підозрюють цього уродженця Алчевська у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Наразі тривають слідчі дії.