Зеленський у Золотому поговорив із добровольцями: Я ж не лох якийсь

Президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Джерело: Hromadske, Телеграм-канал Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї

Деталі: За словами Зеленського, мешканці Золотого виступають за відведення військ. Він заявив, щоб учасники акції у Золотому прибрали зброю, однак добровольці та ветерани заявили, що не збираються відступати й не дозволять відведення військ.

Окрім того, під час діалогу з чоловіком у військовій формі на ім'я Денис на питання, чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій "Ні капітуляції", які відбулися по всій Україні, президент заявив, що учасники мають "відвести зброю".

Дослівно: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати", - заявив Зеленський.

На репліку Дениса, що "люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні" та про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів: "Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали".

Денис пояснив, що ветерани передали очільнику Миколаївської області листа з вимогою зустрічі з президентом.

"Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему", - сказав Зеленський.

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