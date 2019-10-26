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Зеленський у Золотому поговорив із добровольцями: Я ж не лох якийсь

Субота, 26 жовтня 2019, 15:46
Зеленський у Золотому поговорив із добровольцями: Я ж не лох якийсь
фото - FB

Президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції". 

Джерело: Hromadske, Телеграм-канал Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї 

Деталі: За словами Зеленського, мешканці Золотого виступають за відведення військ. Він заявив, щоб учасники акції у Золотому прибрали зброю, однак добровольці та ветерани заявили, що не збираються відступати й не дозволять відведення військ.

Окрім того, під час діалогу з чоловіком у військовій формі на ім'я Денис на питання, чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій "Ні капітуляції", які відбулися по всій Україні, президент заявив, що учасники мають "відвести зброю". 

Дослівно: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати", - заявив Зеленський.

На репліку Дениса, що "люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні" та про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів: "Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали".

Денис пояснив, що ветерани передали очільнику Миколаївської області листа з вимогою зустрічі з президентом.

"Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему", - сказав Зеленський.

 
 

Знати більше: 

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Що передувало:

  • Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМінські угодиОРДЛОДонбасЗолоте
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