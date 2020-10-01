Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на Лероса
Четвер, 1 жовтня 2020, 00:10
Національна поліція проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погрози насильством щодо державного діяча.
Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП
Пряма мова: "В результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка".
Що передувало: Народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.
Нагадаємо:
- 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
- Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
- Серед документів - "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький - соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.