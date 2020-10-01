Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на Лероса

Національна поліція проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погрози насильством щодо державного діяча.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "В результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка".

Що передувало: Народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

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