ЗМІ: У Кличка віддають тендери компаніям із орбіт "смотрящого" за столицею

Компанії, пов’язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений до мерської кампанії "слуги народу" Миколи Тищенка.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом, та на свої джерела

Деталі: Народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, що "могли міститися на комп’ютері з офісу так званого "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького", де у жовтні 2019 року силовики провели обшуки.

Серед документів – "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами у документах виступають Денис Комарницький – соратник екс-мера Києва Леоніда Черновецького, якого нині ЗМІ називають "смотрящим" за Києвом, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син ексмера Степан Черновецький і інші відомі забудовникки.

Серед файлів є табличка з переліком з 38-ми компаній, які "ймовірно контролюються Денисом Комарницьким і записані на підставних осіб, які в цій табличці позначені як "наші".

Kyiv Zabudova 06 08 2019 (PDF)

Kyiv Zabudova 06 08 2019 (Text) ​

У цей перелік внесено низку компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції, фактично монополізувавши право на отримання цих підрядів від "Спецжитлофонду", "Житлоінвестбуду-УКБ" та "Дирекції шляхо-транспортних споруд".

Загалом компанії з "флешки" за останні 4 роки отримали від київських комунальників підрядів на майже 13 мільярдів гривень.

Компанія "Еко-Буд-Трейд" у 2017 році виграла тендер на понад 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

Ця компанія оформлена на підставну особу, її пов’язували з нинішнім заступником мера, а на той час директором КП "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом. Співвласником "Еко-Буд-Трейд" є Максим Половко. У згаданому документі він позначений як "наш". Раніше Половко проживав у київській квартирі, що належить дружині Дениса Комарницького.

В одній із "понятіойк" щодо "Еко-Буд-Трейду" йдеться про те, що у 2018 році Комарницький ймовірно мав намір передати "Еко-Буд-Трейд" Вадиму Столару та скандальному екснардепу і забудовнику Максиму Микитасю. Останні мали сприяти виграшам іншими компаніями Комарницького київських тендерів. У файлі міститься перелік тендерів, які потрібно було "виграти".

Вибіркова перевірка показала, що в подальшому київські комунальники оголошувати ці самі торги – і перемоги діставалися компаніям з орбіти Комарницького.



У переліку компаній також є "Варда Спецбуд Монтаж". Її номінальний власник маркований як "наш". Ця фірма за останні роки отримала від київських комунальників підряди на майже 2 млрд грн.

Ще одна фірма з "флешки" Комарницького – "Скайбуд Груп", яка на тих же комунальних підрядах отримала понад мільярд гривень.

Фірми "БК Роял Хаус" немає у таблиці, але її засновник Олександр Степенко значиться там як "наш". Фірма, яку ЗМІ пов’язували з орбітою олігарха Ігоря Коломойського, лише за рік "натендерила" на майже 1,3 млрд грн. Нинішній "бенефіціар" компанії – партнер брата Степенка в іншій фірмі.

Згадані компанії протягом кількох років "приходили" на тендери як "прокладки" і створювали "конкуренцію", почергово забираючи підряди на будівництва, ремонти та реконструкції об’єктів.

Інші подробиці: Колишнього соратника Леоніда Черновецького Дениса Комарницького почали називати "новим смотрящим" за Києвом восени 2019-го.

За даними джерел журналіста Дениса Бігуса, імовірний союз Віталія Кличка й Андрія Єрмака в протистоянні з Андрієм Богданом міг призвести до зростання впливу Комарницького в Києві. Тепер він нібито залучений до передвиборчої кампанії нардепа й ресторатора Миколи Тищенка, якого вважають протеже Єрмака.

Отримані журналістами документи "можуть свідчити про співпрацю Комарницького та його людей з оточенням нардепа та кандидата в мери Києва Миколи Тищенка та з орбітою ще одного кандидата в мери, вже від "Батьківщини", Віталія Нестора".

Ім’я Кличка в документах відсутнє, але періодично в "понятійках" згадується можливість "забезпечення політичної підтримки мера".

У чернетці "понятійки" від травня 2018 року ідеться про 230 гектарів біля музею "Пирогово" в Києві під будівництво житлових комплексів. Серед сторін в угоді: Андрій Іванов – бізнес-партнер бізнесмена Василя Хмельницького, Степан Черновецький – син ексмера, Вадим Столар – колишній депутат Київради, а нині нардеп від ОПЗЖ, бізнесмен.

Останній за 15 млн дол. мав забезпечити рішення Київради про дозвіл будувати багатоповерхівки і видачу містобудівних умов, знижені орендні ставки на землю. Адже оточення Черновецького намагалося вивести цю земельну ділянку під будівництво ще у 2007 році.

Мер Києва Віталій Кличко в коментарі Bihus.Info заявив, що Комарницького і Столара знає багато років, але не зустрічається з ними. Він заявив, що не знає, хто стоїть за генпідрядником будівництва мосту, і йому невідомо про тендерні "успіхи" окремих компаній.

Пряма мова Кличка: "Лобіювання ніякого я не робив, але якщо є такі факти, я б хотів аби вони однозначно були у правоохоронних органах, аби ті могли дати висновки по цим питанням".