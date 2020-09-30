Лерос заявив, що Тищенко з Комарницьким готують на нього напад

Народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

Джерело: засідання парламенту 30 вересня

Пряма мова: "Днями чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин записів розмови пана Дениса Комарницького "смотрящего" за Києвом та пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те як Зеленський їх кришує, про те як кум Єрмака допомагає йому, а також вони обговорюють як здійснити напад на мене та ще одного народного депутата.

Я прошу національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву про злочин пана Комарницького, пана Тищенка та його кума Андрія Єрмака".

Деталі: Він заявив, що з 1 жовтня почне публікувати записи, які йому передали нібито в СБУ.

У коментарі Українській правді Лерос повідомив, що зараз систематизує матеріали, які в нього є, і готує офіційну заяву до поліції.

За словами депутата, прямих погроз від Тищенка і Комарницького він не отримував, вони є лише на записах.

Нардеп "СН" Олександр Качура у відповідь сказав, що Зеленський і Єрмак, дійсно, помилилися, коли включили Лероса до партійного списку. Він порадив Леросу звертатися напряму до правоохоронців і не працювати на політичних опонентів.

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