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Лерос заявив, що Тищенко з Комарницьким готують на нього напад

Середа, 30 вересня 2020, 12:58

Народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

Джерело: засідання парламенту 30 вересня

Пряма мова: "Днями чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин записів розмови пана Дениса Комарницького "смотрящего" за Києвом та пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те як Зеленський їх кришує, про те як кум Єрмака допомагає йому, а також вони обговорюють як здійснити напад на мене та ще одного народного депутата.

Я прошу національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву про злочин пана Комарницького, пана Тищенка та його кума Андрія Єрмака".

Деталі: Він заявив, що з 1 жовтня почне публікувати записи, які йому передали нібито в СБУ.

Нардеп "СН" Олександр Качура у відповідь сказав, що Зеленський і Єрмак, дійсно, помилилися, коли включили Лероса до партійного списку. Він порадив Леросу звертатися напряму до правоохоронців і не працювати на політичних опонентів. 

Нагадаємо: 

  • 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
  • Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
  • Серед документів - "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький - соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Гео Лерос ЗеленськийВерховна Рада


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