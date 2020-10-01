Пожежа на Луганщині: вогонь поширився на 10 000 гектарів. 4 людини загинули, ще 3 госпіталізовані
За добу пожежа на Луганщині розповсюдилась на майже 10 000 гектарів. Четверо людей загинули, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом.
Джерело: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація
Пряма мова очільника області Сергія Гайдая: "Ситуація дуже складна - пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька. Які це створює загрози зрозуміло. На жаль, четверо людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Причини загорянь встановить слідство. Прокуратурою області вже порушено кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії. Дякую за героїзм вогнеборцям та усім, хто протягнув руку допомоги Луганщині".
Деталі: Станом на 7:00 ранку 1 жовтня у Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, продовжується гасіння - 64.
Евакуйовано та тимчасово розміщено у школах міста Сєвєродонецька близько 85 осіб. Наразі загрози обласному центру немає.
Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю більш 20 метрів за секунду з поривами, не стійких напрямків.
Всього до гасіння пожеж залучено 1 229 людей особового складу та 204 одиниці техніки.
Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.
У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.
Що було раніше:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження. Наразі відомо зо на пожежах три людини загинули, ще троє госпіталізовані.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виник новий осередки пожежі.