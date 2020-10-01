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Пожежа на Луганщині: вогонь поширився на 10 000 гектарів. 4 людини загинули, ще 3 госпіталізовані

Четвер, 1 жовтня 2020, 07:32

За добу пожежа на Луганщині розповсюдилась на майже 10 000 гектарів. Четверо людей загинули, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

Джерело: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Пряма мова очільника області Сергія Гайдая: "Ситуація дуже складна - пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька. Які це створює загрози зрозуміло. На жаль, четверо людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Причини загорянь встановить слідство. Прокуратурою області вже порушено кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії. Дякую за героїзм вогнеборцям та усім, хто протягнув руку допомоги Луганщині".

Деталі: Станом на 7:00 ранку 1 жовтня у Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, продовжується гасіння - 64.

Евакуйовано та тимчасово розміщено у школах міста Сєвєродонецька близько 85 осіб. Наразі загрози обласному центру немає.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю більш 20 метрів за секунду з поривами, не стійких напрямків.

Всього до гасіння пожеж залучено 1 229 людей особового складу та 204 одиниці техніки.

Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

 У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

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Теми: Луганська областьпожежа


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