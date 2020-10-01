Венедіктова блокувала розслідування щодо "слуги" Халімона – Схеми

Генпрокурор Ірина Венедіктова у липні відмовилась відкрити кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона, попри аудіозаписи, які можуть свідчити про ймовірне вимагання ним хабарів.

Джерело: розслідування програми "Схеми" "Берегиня недоторканних?"

Деталі: Із заявою щодо можливого вчинення злочину нардепом Халімоном 21 липня звернувся до НАБУ експарламентар та аграрний бізнесмен Олег Дмитренко.

Він повідомив, що записував на диктофон телефонні розмови та зустрічі з депутатом та його довіреною особою – іншим підприємцем Сергієм Селютіним. Ці записи свідчать про те, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 мільйонів гривень.

Зустрічі та телефонні дзвінки відбувались упродовж липня.

Журналісти зазначають, що під час розмов використовувалась, ймовірно, завуальована термінологія – "титульний лист", "ксерокопія", "пакет документів", "10 відсотків від документів".

Халімон у коментарі "Схемам" факт цих зустрічей та дзвінків підтвердив, але заявив, що грошей не вимагав, мовляв, хабар йому пропонував сам заявник.

Детективи НАБУ вивчили записи, надані заявником Дмитренком, і 22 липня звернулись до генпрокурора Ірини Венедіктової з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого збирались зафіксувати ймовірний злочин депутата.

Але отримали відмову – у відповіді Венедіктової йшлося про те, що "на теперішній час відсутні визначені КПК України підстави для внесення відповідних відомостей до ЄРДР".

Дмитренко розповів журналістам, що з того часу Халімон та Селютін перестали виходити із ним на зв’язок.

Журналісти "Схем" проаналізували записи, опитали учасників цих зустрічей та проаналізували події, які при цьому відбувались.

За словами Дмитренка, одна із зустрічей відбулася 15 липня в Офісі президента, на ній були присутні Халімон та його однопартієць Андрій Мотовиловець. На записах чоловік з голосом, схожим на голос Халімона говорив: "...щоб нам з вами не псувати стосунки, оскільки ми живемо з вами в одному регіоні, і наші діти ходять разом в школу і таке".

Пізніше і Халімон, і Мотовиловець підтвердили, що така зустріч була. За словами нардепів, тоді вони, навпаки, обговорювали доведення до банкрутства держпідприємства "Івківці" на Чернігівщині, з яким за контрактами веде бізнес ексдепутат Дмитренко.

Інша зустріч, за словами заявника, відбулась 19 липня у ресторані "Петровський бровар" на Обухівський трасі.

Дмитренко розповів, що тоді Халімон казав, що йому мають заплатити 40 мільйонів: 30 зараз і 10 після збирання кукурудзи, а потім 50/50, якщо хочуть далі працювати. Плюс нібито мали поставити директора від Халімона, якому Дмитренко мав бути підзвітним і якому мав "носити".

У липні, як проаналізували "Схеми", у державного підприємства "Івківці" відбулись кадрові зміни: попередню в.о. керівника – Анну Кравченко – усунули від виконання обов’язків.

Нацполіція Чернігівської області запідозрила її у підписанні невигідних контрактів з фірмою родини Дмитренка "Батьківщина", що, на думку слідства, призвело до розтрати бюджетних коштів.

В рамках кримінального провадження на врожай, який мала б отримати фірма "Батьківщина" за контрактом з ДП, наклали арешт.

Журналісти зазначають, що новопризначене керівництво державного підприємства було пов’язане з Халімоном.

"Слуга народу", прослухавши запис, підтвердив журналістам факт зустрічі в ресторані, але заявив, що він не вимагав хабара, а навпаки – Дмитренко його пропонував.

Він також додав, що Селютіна нібито брав з собою, бо йому "був необхідний свідок… що Дмитренко пропонував хабара".

20 липня, за словами Дмитренка, йому телефонував Селютін і вимагав перший транш коштів, використовуючи завуальовану термінологію.

Судячи із плівок, наступного дня засновнику товариства "Батьківщина" двічі телефонував чоловік, чий голос схожий на голос Халімона. Журналісти відзначають, що на тлі навіть можна почути голос, схожий на голос спікера ВР Дмитра Разумкова, та звук голосування системи "Рада".

В офіційній відповіді Антикорупційне бюро вказало, що "вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 мільйонів гривень народним депутатом України".

Там також додали, що детективи НАБУ "вжили усі можливі заходи для початку досудового розслідування за заявою Дмитренка О.М", але "відмова генпрокурора внести відомості за цим фактом до ЄРДР унеможливила здобуття у законний спосіб доказів протиправної діяльності народного депутата України".

Нардеп Андрій Мотовиловець підтвердив, що був учасником зустрічі на Банковій разом з Халімоном та Дмитренком, але запевняв, що метою зустрічі було "пояснити колишньому народному депутату, що підприємство буде працювати", а про хабарі не йшлося.

Селютін на дзвінки та повідомлення "Схем" не відповів.

На уточнення, чи спілкувався Халімон з Венедіктовою, нардеп відповів, що ні і додав, що "до неї звертався", але не може це розголошувати.

18 вересня Дмитренко звернувся до Антикорупційного суду з вимогою зобов’язати генпрокурора внести відомості в ЄРДР.

За два дні до публікації розслідування суд ухвалив відповідне рішення.

В день публікації розслідування в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що у липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але днями за результатами "особистого прийому одного з народних депутатів" порушили справу.

Юристи вважають, що тепер це не має сенсу, бо наразі шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачені.