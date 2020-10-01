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У Зеленського відреагували на луганські пожежі: згадали про роль бойовиків у цьому

Четвер, 1 жовтня 2020, 10:41

В офісі президента Володимира Зеленського врахували інформацію, що причиною пожеж на Луганщині могли стати обстріли бойовиків. Також в ОП присоромили депутатів, які виступали проти збільшення видатків на МВС у бюджеті на 2021 рік, кажуть, що таким чином нардепи виступають проти збільшення видатків на ДСНС.

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Взяли до відома повідомлення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж.

Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування".

Деталі: У Зеленського також заявили, що урядовці мають надати допомогу всім, хто постраждав від пожеж: "без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі".

В офісі президента додали, що у бюджеті на 2021 рік повинні "врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави". Зокрема, для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому в ОП заявили, що заклики до економії за рахунок рятувальників, які звучали в парламенті, розцінюють "як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі".

Також у президента зазначили, що рятувальникам уже вдалося загасити десятки осередків займання, а "сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає".

Зранку 1 жовтня на Луганщину вилетіла урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим. 

Що було раніше:

Українська правда
Теми: ЗеленськийЛуганська областьпожежа


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