Кількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

Внаслідок пожеж у Луганській області загинули 9 осіб та щонайменше 10 осіб госпіталізовано.

Джерело: пресслужба ДСНС, Telegram прем'єра Дениса Шмигаля, ОГП, "Інтерфакс-Україна"

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий: "На сьогодні ми маємо 9 загиблих: один в результаті пожежі, інші - після проведення відповідних експертиз буде відповідне рішення з причин загибелі цих осіб".

Деталі: Раніше повідомлялося, що внаслідок значних опіків та отруєння чадним газом загинуло 8 осіб, один із них – лісничий.

За інформацією ДСНС 10 осіб госпіталізовано. За оперативними даними, з населених пунктів, що опинилися під загрозою, евакуйовано 120 людей.

За попередніми оцінками пожежників, орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 9,3 тис. гектарів.

Наразі вогнеборці продовжують гасити 64 пожеж в природних екосистемах Луганської області. Ліквідація пожеж ускладняється поривами вітру, які розповсюджують вогонь.



Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де пожежі несуть загрозу 22 населеним пунктам.

Рятувальники виділяють 6 основних осередків вогню:

№1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га.

№ 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га.

№ 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісовим масивам поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га).

№ 4 поблизу с.Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

№ 5 поблизу с.Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

№ 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Крім того, на околиці Сєверодонецька рятувальники гасять пожежу на складі побутової хімії та лакофарбових виробів.

Повідомляється, що пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору). Наразі розповсюдження вогню в сторону Сєверодонецька немає.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 од. техніки, у тому числі 2 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС.

Шмигаль повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду держбюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Сума збитків ще встановлюється.



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