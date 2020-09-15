"Слуга народу" випереджає "ЄС" у Києві – "Рейтинг"
Вівторок, 15 вересня 2020, 18:40
Згідно з опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".
Джерело: результати опитування групи "Рейтинг"
Деталі: Результати опитування серед людей, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.
- За "УДАР" готові віддати голоси 23,6%;
- "Слуга народу" підтримують 13,6%;
- Партію "Європейська солідарність" – 13,1%;
- партію "Голос" – 8,2%;
- партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%;
- партію "Батьківщина" – 7,3%;
- партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%;
- партію Шарія – 3,7%;
- партію "Сила і честь" – 3,4%.
Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.
Довідково: Прохідний бар’єр до міськради – 3%. Партії, які взяли менше, не проходять.
Нагадаємо: Таке ж опитування проводили 8 вересня. Тоді "ЄС" посідала друге місце (14%), а "Слуга народу" - третє (10,7).
Читайте також: Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва
Українська правда