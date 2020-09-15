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"Слуга народу" випереджає "ЄС" у Києві – "Рейтинг"

Вівторок, 15 вересня 2020, 18:40

Згідно з опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Джерело: результати опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Результати опитування серед людей, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

  • За "УДАР" готові віддати голоси 23,6%;
  •  "Слуга народу" підтримують 13,6%;
  • Партію "Європейська солідарність" – 13,1%;
  • партію "Голос" – 8,2%;
  • партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%;
  • партію "Батьківщина" – 7,3%;
  • партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%;
  • партію Шарія – 3,7%;
  • партію "Сила і честь" – 3,4%.

Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

 

Довідково: Прохідний бар’єр до міськради – 3%. Партії, які взяли менше, не проходять.

Нагадаємо: Таке ж опитування проводили 8 вересня. Тоді "ЄС" посідала друге місце (14%), а "Слуга народу" - третє (10,7).  

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Українська правда
Теми: вибориКиївпартіїЄвропа


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