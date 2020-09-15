"Слуга народу" випереджає "ЄС" у Києві – "Рейтинг"

Згідно з опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Джерело: результати опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Результати опитування серед людей, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

За "УДАР" готові віддати голоси 23,6%;

"Слуга народу" підтримують 13,6%;

Партію "Європейська солідарність" – 13,1%;

партію "Голос" – 8,2%;

партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%;

партію "Батьківщина" – 7,3%;

партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%;

партію Шарія – 3,7%;

партію "Сила і честь" – 3,4%.

Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Довідково: Прохідний бар’єр до міськради – 3%. Партії, які взяли менше, не проходять.

Нагадаємо: Таке ж опитування проводили 8 вересня. Тоді "ЄС" посідала друге місце (14%), а "Слуга народу" - третє (10,7).

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