Мер Умані братиме учать у виборах: після вказівки ЦВК його зареєстрували

Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала нинішнього мера Олександра Цебрія кандидатом на посаду міського голови.

Джерело: Цебрій у відеозверненні, яке опублікува у Facebook

Деталі: Чинний керівник Умані заявив, що члени ТВК "узурпували владу" і приймали незаконні рішення, "керуючись телефонним правом".

Команда Цебрія звернулася до Центральної виборчої комісії зі скаргою – і та зобов’язала тервиборчком зареєструвати його до 21:00 середи, 30 вересня.

ТВК ухвалила відповідне рішення одностайно, включивши його до виборчих перегонів на посаду міського голови Умані.

Цебрій звернув увагу, що документи, які він раніше подавав до ТВК, залишилися абсолютно без змін.

Він закликав жителів Умані прийти на вибори 25 жовтня і "зробити свій правильний вибір".

Цьому передувало: 26 вересня нинішній міський голова Умані Цебрій заявив, що міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його як кандидата на посаду мера. Водночас ТВК зареєструвала кандидатами на посаду мера Умані двох тезок нинішнього міського голови, хоча імена й прізвища вони змінили влітку цього року.

29 вересня Центральна виборча комісія розглянула прохання Черкаської обласної організації політичної партії "Пропозиція" скасувати постанову уманського міськвиборчкому про відмову в реєстрації чинного мера Цебрія, адже йому відмовили в реєстрації через неточності в документах, які не заважають зрозуміти зміст даних і можуть бути усунені.