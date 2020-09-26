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Мер Умані заявляє, що йому заборонили балотуватися, хоча дозволили тезкам

Субота, 26 вересня 2020, 14:21
Мер Умані заявляє, що йому заборонили балотуватися, хоча дозволили тезкам

Міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій заявляє, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.

Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook

Пряма мова: "На засіданні ТВК спільно, синхронно працюють політичні сили, які контролюються Антоном Яценком і Андрієм Дикуном. Вони об'єдналися, так би мовити, в одну політичну силу, це "Слуги народу" і партія "За майбутнє", ухвалюють рішення.

Ще декілька днів тому о 12 ночі вони ухвалили рішення дати можливість повним клонам, повним тезкам Цебрія Олександра Володимировича, людям, які змінили місяць тому прізвище, ім'я і по-батькові, балотуватися на посаду міського голови.

Але цього виявилося замало. Тому сьогодні вони позбавили мене можливості балотуватися на посаду міського голови".

Деталі: Цебрій додав, що буде домагатися відновлення справедливості.

Що передувало: Минулого тижня уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.

Українська правда

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Теми: Уманьвибори
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