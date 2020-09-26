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Мер Умані заявляє, що йому заборонили балотуватися, хоча дозволили тезкам

Субота, 26 вересня 2020, 14:21

Міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій заявляє, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.

Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook

Пряма мова: "На засіданні ТВК спільно, синхронно працюють політичні сили, які контролюються Антоном Яценком і Андрієм Дикуном. Вони об'єдналися, так би мовити, в одну політичну силу, це "Слуги народу" і партія "За майбутнє", ухвалюють рішення.

Ще декілька днів тому о 12 ночі вони ухвалили рішення дати можливість повним клонам, повним тезкам Цебрія Олександра Володимировича, людям, які змінили місяць тому прізвище, ім'я і по-батькові, балотуватися на посаду міського голови.

Але цього виявилося замало. Тому сьогодні вони позбавили мене можливості балотуватися на посаду міського голови".

Деталі: Цебрій додав, що буде домагатися відновлення справедливості.

Що передувало: Минулого тижня уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.

Українська правда
Теми: Уманьвибори


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