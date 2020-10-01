Венедіктова орендувала держдачу вдвічі дешевше розрахункових цін ДУСі – "Схеми"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

Джерело: програма "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший)

Деталі: Як раніше стало відомо, очільниця Генпрокуратури скористалася секретною постановою Кабінету міністрів від 19 червня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови "Про державні дачі та резиденції", що дозволило користуватися ними не тільки президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради, як це було раніше, але й іншим громадянам "у визначеному суб’єктом управління порядку".

Але як з’ясували журналісти "Схем", на практиці скористатися таким правом пересічний громадянин не зможе. На запит "Схем", чи можна взяти в оренду державну резиденцію чи дачу, у Державному управлінні справами відповіли відмовою.

"(...) порядком передбачено проведення екскурсій на таких об’єктах, а також громадських і культурно-мистецьких заходів. Вказані об’єкти в оренду не передаються", – зазначили в ДУС, якому підпорядковується комплекс "Пуща-Водиця", у відповідь на запит "Схем".

Окрім письмової відповіді, цю інформацію журналістам підтвердили і телефоном у Державному управлінні справами – "державні резиденції в оренду передаватися не можуть".

Згідно із договором оренди, який "Схеми" отримали у своє розпорядження, у липні цього року Венедіктова орендувала будинок зі спеціальним статусом державної резиденції в "Пущі-Водиці" загальною площею майже 700 квадратних метрів.

"Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв.м, що складається з житлового будинку, в якому 6 кімнат та інших допоміжних приміщень та майна. Термін дії договору – з 9 серпня по 13 вересня 2020. За користування наданим приміщенням користувач здійснює оплату щомісячно у розмірі 63 тисяч 990 гривень", – йдеться в договорі оренди, підписаним напряму з Венедіктовою.

Знімальна група також двічі, вранці 15 та 16 вересня помічала, як дві автівки Mercedes S-класу виїжджали з території комплексу і прямували в бік центру Києва. Пізніше "Схеми" зафіксували заїзд цього кортежу до Офісу генпрокурора.

Згідно з інформацією джерел "Схем", обізнаних із ситуацією, оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.

І така оренда вартує для генпрокурорки вдвічі дешевше, ніж коштує користування іншими будинками комплексу "Пуща-Водиця", навіть без особливого статусу – йдеться у розслідуванні.

За даними ДУС, які отримали журналісти, вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у цьому комплексі, затверджена у 2015-му році, складала майже 170 гривень на місяць. Будинок, де мешкає Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Але квадратний метр оренди, судячи з укладеного контракту, коштує Венедіктовій лише 95 гривень на місяць.

Тобто, підкреслюють журналісти, якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у шістдесят тисяч гривень на місяць, а майже вдвічі більше – 115 тисяч гривень.

Окремо "Схеми" звернули увагу на особу того, з ким були підписані договори оренди. Це керівник комплексу відпочинку "Пуща Водиця" Євген Єгоров. Він – підозрюваний у справі щодо незаконного привласнення колишнім першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним земельної ділянки у Пущі Водиці і будівництва там житлового будинку. За версією ОГП, який розслідує цю справу, Єгоров, як директор комплексу, допоміг у цьому Кузьміну. При цьому окреме провадження НАБУ проти самого Кузьміна, який тепер є народним депутатом від ОПЗЖ, вже закрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

14 вересня Оболонський районний суд Києва повернув прокурорам обвинувальний акт щодо Єгорова як "невідповідний". В ОГП подали апеляцію. У коментарі журналістам адвокат Єговорова Артем Захаров повідомив: "Кримінальне провадження, яке міститься у розслідуванні Єгорова, є незаконним із самого початку. Єдиним приводом для цього кримінального переслідування стала відмова Єгорова надати завідомо неправдиві показання про нібито вчинення ним кримінальних правопорушень колишнім першим заступником прокурора Ренатом Кузьміним".

Нині підлеглі Ірини Венедіктової у суді намагаються довести вину Єгорова, який своїм підписом дозволив Венедіктовій оселитися у державній резиденції – йдеться у розслідуванні.

"Схеми" звернулися за коментарем до очільниці ОГП. У день публікації розслідування вона опублікувала допис у фейсбуці: "Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше… Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій і тому подібне. Упевнена, в найближчий час будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, я негайно сама, за своєю особистою ініціативою, внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні".

Також Венедіктова повідомила, що вирішила "якомога скоріше переїхати".

Раніше "Схеми" розповідали, як генпрокурорка Венедіктова не відобразила у декларації проживання у елітному старому будинку неподалік від Офісу президента. Тоді вона запевнила, що внесе ці дані у наступну декларацію.