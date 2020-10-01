Декларація начальника охорони Зеленського була засекречена 10 місяців, поки це не помітила УП

Національне агентство з питань запобігання корупції більше 10 місяців тримало засекреченою декларацію начальника служби безпеки президента Максима Донця і відкрило її лише після запиту "Української правди".

Джерело: відповідь НАЗК на запит УП, інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова Новікова: "Моє відношення (до засекречення декларацій – УП) дуже добре видно з того, що я підписав наказ про розсекречення декларацій керівників Служби безпеки України…

Але ми пропустили одну декларацію, і завдяки вам я її минулого тижня відкрив. Ви робили запит. Це остання…

Це було колегіальне рішення НАЗК про видалення з публічного доступу цієї декларації".

Максим Донець регулярно супроводжує президента Зеленського скріншот: відео УП

Деталі: У липні 2020 року УП помітила, що декларація Донця за 2018 рік відсутня у державному реєстрі, хоча раніше містилась там. УП звернулась до Нацагентства з питань запобігання корупції із запитом стосовно причин зникнення декларації.

НАЗК протягом місяця готувало відповідь і зрештою повідомило, що "у зв’язку зі скасуванням відповідних заходів, які були застосовані 04.10.2019", декларація "з’явиться у публічній частині" реєстру до 28.08.2020.

Наразі звіт спецслужбовця розсекречений і знову з’явився у доступі.

Як пояснив голова НАЗК Новіков, згадані "заходи", застосовні 04.10.2019, до його приходу в орган, стосувались виключно декларації Донця.

Водночас, у 2020 році начальник охорони президента подав декларацію за минулий рік, яка не була засекречена.

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