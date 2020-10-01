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Вболівальникам дозволили відвідувати міжнародні футбольні матчі

Четвер, 1 жовтня 2020, 21:00

Матчі Ліги націй, Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні відбуватимуться разом із вболівальниками.

Джерело: рішення Виконкому УЄФА, яке цитує президент української асоціації футболу Андрій Павелко

Пряма мова Павелка: "Матчі національної збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський", як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі! Також з глядачами будуть проходити і поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи! Відповідне рішення ухвалили сьогодні разом з колегами з Виконкому УЄФА.

Дозволяється реалізація до 30% квитків від загальної кількості місць на стадіоні. Надзвичайно важливе рішення УЄФА, яке повертає всім нам неймовірні футбольні емоції і можливість підтримати нашу збірну і наші клуби в єврокубках!".

Нагадаємо: 11 вересня Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення міжнародних матчів з глядачами.

УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину.

1 жовтня Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Наступний матч збірна України проведе проти Німеччини 10 жовтня на НСК "Олімпійський".

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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