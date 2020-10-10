Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме

Субота, 10 жовтня 2020, 10:20
Волинські новини

У суботу в Україні невеликі опади можливі лише в кількох областях, температура по Україні вдень до 22 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: 10 жовтня на заході України 14-17 градусів тепла, на більшості території - +17+20 градусів. На півдні +20+22 градуси.

Невеликий дощ вдень можливий у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Одеській областях. На решті території без опадів, мінлива хмарність.

У неділю, 11 жовтня, температура повітря приблизно така ж сама.

 

Однак дощі прогнозують на більшій території: у західних, східних та Херсонській областях.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

доповненоВід коронавірусу в Україні за добу померло більше 100 людей

Пандемія: у світі новий антирекорд захворюваності

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Карабаху

Другі дебати між Трампом та Байденом скасовано

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

Усі новини...
погода
На вихідних буде тепло і дощі
Третя ніч у Києві б’є температурні рекорди  
У п'ятницю буде туманно-тепло: синоптик розповіла, де можливі дощі
Останні новини
11:16
Коронавірус у Києві: 532 нових випадки, 6 смертей
11:05
У Росії знову антирекорд добової захворюваності на COVID-19
10:25
Уряд вніс зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%"
10:20
На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме
09:35
Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов
08:52
доповненоВід коронавірусу в Україні за добу померло більше 100 людей
08:33
У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
07:45
Російські окупанти вели вогонь біля Шумів – ООС
07:28
Трамп планує провести масовий захід на території Білого дому – ЗМІ
Усі новини...