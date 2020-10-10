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На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме

Субота, 10 жовтня 2020, 10:20
На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме
Волинські новини

У суботу в Україні невеликі опади можливі лише в кількох областях, температура по Україні вдень до 22 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: 10 жовтня на заході України 14-17 градусів тепла, на більшості території - +17+20 градусів. На півдні +20+22 градуси.

Невеликий дощ вдень можливий у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Одеській областях. На решті території без опадів, мінлива хмарність.

У неділю, 11 жовтня, температура повітря приблизно така ж сама.

 

Однак дощі прогнозують на більшій території: у західних, східних та Херсонській областях.

Українська правда

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Теми: погода
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