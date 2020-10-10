На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме

У суботу в Україні невеликі опади можливі лише в кількох областях, температура по Україні вдень до 22 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 10 жовтня на заході України 14-17 градусів тепла, на більшості території - +17+20 градусів. На півдні +20+22 градуси.

Невеликий дощ вдень можливий у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Одеській областях. На решті території без опадів, мінлива хмарність.

У неділю, 11 жовтня, температура повітря приблизно така ж сама.

Однак дощі прогнозують на більшій території: у західних, східних та Херсонській областях.