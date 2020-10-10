В выходные тепло, однако местами пройдет дождь
Суббота, 10 октября 2020, 10:20
В субботу в Украине небольшие осадки возможны лишь в нескольких областях, температура по Украине днем до 22 градусов тепла.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 10 октября на западе Украины 14-17 градусов тепла, на большей части территории – +17+20 градусов. На юге +20+22 градуса.
Небольшой дождь днем возможен в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Одесской областях. На остальной территории без осадков, переменная облачность.
В воскресенье, 11 октября, температура воздуха примерно такая же.
Однако дожди прогнозируют на большей территории: в западных, восточных и Херсонской областях.
Украинская правда