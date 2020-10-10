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В выходные тепло, однако местами пройдет дождь

Суббота, 10 октября 2020, 10:20
В выходные тепло, однако местами пройдет дождь
Волинські новини

В субботу в Украине небольшие осадки возможны лишь в нескольких областях, температура по Украине днем ​​до 22 градусов тепла.

Источник: Укргидрометцентр

 

Детали: 10 октября на западе Украины 14-17 градусов тепла, на большей части территории – +17+20 градусов. На юге +20+22 градуса.

Небольшой дождь днем ​​возможен в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Одесской областях. На остальной территории без осадков, переменная облачность.

В воскресенье, 11 октября, температура воздуха примерно такая же.

 

Однако дожди прогнозируют на большей территории: в западных, восточных и Херсонской областях.

Украинская правда

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Темы: погода
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