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У Чехії різкий стрибок заражень коронавірусом: 8618 випадків за добу

Субота, 10 жовтня 2020, 11:50

У Чехії протягом останньої доби різко зросло число заражень коронавірусу – це вже четвертий антирекорд на тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Так, протягом останньої доби в країни виявили 8618 нових інфекцій – це на понад 3 тисячі випадків більше, ніж попередній антирекорд, зафіксований у п’ятницю.

Всього з початку епідемії виявили 109 374 випадки зараження.

У лікарнях Чехії перебувають 1893 пацієнти з коронавірусом, з яких 412 - у важкому стані.

За останню добу від коронавірусної хвороби померли 25 людей. При цьому лише за останній тиждень було зафіксовано понад 200 смертей.

Загальне число жертв коронавірусу у Чехії складає 905.

У Чехії зараз діє надзвичайний стан. Передбачені обмеження або повна заборона на участь в культурних, спортивних і громадських заходах. Частина обмежень набуде чинності в понеділок. Якщо ситуація не покращиться і люди не будуть дотримуватися обмежень, прем’єр Чехії Андрей Бабіш не виключає запровадження карантину, аналогічного весняному.

Теми: Чехіякоронавірус


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