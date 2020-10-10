Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Чехии резкий скачок заражений коронавирусом: 8618 случаев за сутки

Суббота, 10 октября 2020, 11:50

В Чехии в течение последних суток резко возросло число заражений коронавируса – это уже четвертый антирекорд в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Так, в течение последних суток в страны обнаружили 8618 новых инфекций – это более чем на 3 тысячи случаев больше, чем предыдущий антирекорд, зафиксированный в пятницу.

Всего с начала эпидемии выявили 109 374 случая заражения.

В больницах Чехии находятся 1893 пациента с коронавирусом, из которых 412 - в тяжелом состоянии.

За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 25 человек. При этом только за последнюю неделю было зафиксировано более 200 смертей.

Общее число жертв коронавируса в Чехии составляет 905.

В Чехии сейчас действует чрезвычайное положение. Предусмотрены ограничения или полный запрет на участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях. Часть ограничений вступит в силу в понедельник. Если ситуация не улучшится и люди не будут соблюдать ограничения, премьер Чехии Андрей Бабиш не исключает введения карантина, аналогичного весеннему.

Темы: Чехиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы – Степанов

дополненоОт коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек

Пандемия: в мире новый антирекорд заболеваемости

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили

Все новости...
Чехия
В Чехии новый антирекорд: почти 4500 случаев коронавируса за сутки
В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша
В Чехии посадили на 4,5 года белоруса за помощь сепаратистам Донбасса
Последние новости
12:28
"Минус" 75 миллиардов: Витренко рассказал о дальнейших шагах для Кабмина
12:00
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
11:50
В Чехии резкий скачок заражений коронавирусом: 8618 случаев за сутки
11:38
Укрзализныця за 9 месяцев перевезла на 6,5% больше железной и марганцевой руды
11:16
Коронавирус в Киеве: 532 новых случая, больше всего на Троещине
11:05
В России опять антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
10:25
Правительство внесло изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
10:20
В выходные тепло, однако местами пройдет дождь
09:35
Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы – Степанов
08:52
дополненоОт коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!