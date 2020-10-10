Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии резкий скачок заражений коронавирусом: 8618 случаев за сутки

Суббота, 10 октября 2020, 11:50
В Чехии резкий скачок заражений коронавирусом: 8618 случаев за сутки

В Чехии в течение последних суток резко возросло число заражений коронавируса – это уже четвертый антирекорд в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Так, в течение последних суток в страны обнаружили 8618 новых инфекций – это более чем на 3 тысячи случаев больше, чем предыдущий антирекорд, зафиксированный в пятницу.

Всего с начала эпидемии выявили 109 374 случая заражения.

В больницах Чехии находятся 1893 пациента с коронавирусом, из которых 412 - в тяжелом состоянии.

За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 25 человек. При этом только за последнюю неделю было зафиксировано более 200 смертей.

Общее число жертв коронавируса в Чехии составляет 905.

В Чехии сейчас действует чрезвычайное положение. Предусмотрены ограничения или полный запрет на участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях. Часть ограничений вступит в силу в понедельник. Если ситуация не улучшится и люди не будут соблюдать ограничения, премьер Чехии Андрей Бабиш не исключает введения карантина, аналогичного весеннему.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Чехия
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
Украина и Чехия собираются совместно производить стрелковое оружие и боеприпасы
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: