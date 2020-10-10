В Чехии резкий скачок заражений коронавирусом: 8618 случаев за сутки

В Чехии в течение последних суток резко возросло число заражений коронавируса – это уже четвертый антирекорд в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Так, в течение последних суток в страны обнаружили 8618 новых инфекций – это более чем на 3 тысячи случаев больше, чем предыдущий антирекорд, зафиксированный в пятницу.

Всего с начала эпидемии выявили 109 374 случая заражения.

В больницах Чехии находятся 1893 пациента с коронавирусом, из которых 412 - в тяжелом состоянии.

За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 25 человек. При этом только за последнюю неделю было зафиксировано более 200 смертей.

Общее число жертв коронавируса в Чехии составляет 905.

В Чехии сейчас действует чрезвычайное положение. Предусмотрены ограничения или полный запрет на участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях. Часть ограничений вступит в силу в понедельник. Если ситуация не улучшится и люди не будут соблюдать ограничения, премьер Чехии Андрей Бабиш не исключает введения карантина, аналогичного весеннему.