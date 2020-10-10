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Гендиректор Укрпошти захворів на COVID-19

Субота, 10 жовтня 2020, 13:02
Facebook Смілянського

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на COVID-19.

Джерело: Смілянський в Facebook

Дослівно: "Ну що, я тепер також у статистиці хворих на COVID-19".

"Відразу після приїзду з-за кордону про всяк випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Почуваю себе нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо".

Деталі: Смілянський зазначив, що працює дистанційно, і всі зустрічі, які призначені на найближчий час, відбудуться.

Українська правда
Теми: Укрпоштакоронавірус


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