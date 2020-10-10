Гендиректор Укрпочты заболел COVID-19

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заболел COVID-19.

Источник: Смелянский в Facebook

Дословно: "Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19".

"Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно".

Детали: Смелянский отметил, что работает дистанционно, и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.