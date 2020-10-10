Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор Укрпочты заболел COVID-19

Суббота, 10 октября 2020, 13:02
Гендиректор Укрпочты заболел COVID-19
Facebook Смелянского

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заболел COVID-19.

Источник: Смелянский в Facebook

Дословно: "Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19".

"Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно".

Детали: Смелянский отметил, что работает дистанционно, и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.

Украинская правда
Темы: Укрпочтакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Укрпочта
За последние 2,5 года "Укрпочта" пыталась получить 3 банка: НБУ выступает против
"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки
Укрпочта выпустила новые марки с изображением писанок
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: