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У неділю до ранку понеділка обмежать рух на мосту Патона

Субота, 10 жовтня 2020, 13:14

Із 7 ранку 11 жовтня до 7 ранку 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд"

 

Деталі: Зазначається, що обмеження пов’язано з влаштуванням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Підприємство просить киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху.

Українська правда
Теми: Київдорогитранспорт


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