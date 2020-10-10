У неділю до ранку понеділка обмежать рух на мосту Патона

Із 7 ранку 11 жовтня до 7 ранку 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд"

Деталі: Зазначається, що обмеження пов’язано з влаштуванням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Підприємство просить киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху.