У неділю до ранку понеділка обмежать рух на мосту Патона
Субота, 10 жовтня 2020, 13:14
Із 7 ранку 11 жовтня до 7 ранку 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона.
Джерело: сайт КМДА з посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд"
Деталі: Зазначається, що обмеження пов’язано з влаштуванням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.
Підприємство просить киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху.
Українська правда