В воскресенье до утра понедельника ограничат движение на мосту Патона

С 7 утра 11 октября по 7 утра 12 октября будет ограничен движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений"

Детали: Отмечается, что ограничения связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Предприятие просит киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.