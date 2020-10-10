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В воскресенье до утра понедельника ограничат движение на мосту Патона

Суббота, 10 октября 2020, 13:14

С 7 утра 11 октября по 7 утра 12 октября будет ограничен движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений"

 

Детали: Отмечается, что ограничения связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Предприятие просит киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспорт


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