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Президент Азербайджану визнав присутність турецьких F-16 у країні

Субота, 10 жовтня 2020, 13:25
Президент Азербайджану визнав присутність турецьких F-16 у країні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що винищувачі F - 16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях, відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі.

"Туреччина - наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, - звичайне явище" - заявив Алієв.

За його словами, через пандемію цього року країни провели лише два військові навчання, тоді як минулого року - десять.

"Винищувачі F - 16 знаходяться на землі, вони не здійснюють польоти і ні в якому вигляді не беруть участь в боях" - сказав президент Азербайджану.

"Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз повинні вибачитися, тому що всі знають, що це – фейк-новина. Винищувачі F - 16 знаходяться тут, але, як ви правильно помітили , - на землі" - додав Алієв.

Варто зазначити, що це перше офіційне визнання азербайджанської влади про наявність на її території винищувачів ВПС Туреччини.

Раніше журналіст-розслідувач газети The New York Times Крістіан Тріберт опублікував супутникові знімки території аеропорту в Гянджі від 3 жовтня, на яких видно винищувачі F-16.

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанТуреччина
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