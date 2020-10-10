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Президент Азербайджана признал присутствие турецких F-16 в стране

Суббота, 10 октября 2020, 13:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его страны находятся турецкие истребители F-16, но в боях не участвуют.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

Он отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях, отвечая на вопрос о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видны турецкие истребители.

"Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, – обычное явление", – заявил Алиев.

По его словам, из-за пандемии в этом году страны провели только два военные учения, тогда как в прошлом году – десять.

"Истребители F-16 находятся на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", – сказал президент Азербайджана.

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это – фейк-новость. Истребители F-16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, – на земле", – добавил Алиев.

Стоит отметить, что это первое официальное признание азербайджанской власти о наличии на ее территории истребителей ВВС Турции.

Ранее журналист-расследователей газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки территории аэропорта в Гяндже от 3 октября, на которых видны истребители F-16.

Темы: АзербайджанТурция


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