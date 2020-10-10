Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Азербайджана признал присутствие турецких F-16 в стране

Суббота, 10 октября 2020, 13:25
Президент Азербайджана признал присутствие турецких F-16 в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его страны находятся турецкие истребители F-16, но в боях не участвуют.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

Он отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях, отвечая на вопрос о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видны турецкие истребители.

"Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, – обычное явление", – заявил Алиев.

По его словам, из-за пандемии в этом году страны провели только два военные учения, тогда как в прошлом году – десять.

"Истребители F-16 находятся на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", – сказал президент Азербайджана.

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это – фейк-новость. Истребители F-16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, – на земле", – добавил Алиев.

Стоит отметить, что это первое официальное признание азербайджанской власти о наличии на ее территории истребителей ВВС Турции.

Ранее журналист-расследователей газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки территории аэропорта в Гяндже от 3 октября, на которых видны истребители F-16.

Темы: АзербайджанТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Азербайджан
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
В Армении заявили о возможности мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Премьер Армении прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: