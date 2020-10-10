Мешканців Харківщини підозрюють у пограбуванні банкоматів у 4 областях

Двох мешканців Харківщини затримали за підозрою в підриві банкоматів та викраденні коштів у різних областях України.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Міжрегіональну групу, до складу якої входили двоє осіб, підозрюють у тому, що впродовж 2020 року вони підривали банкомати в різних областях України та викрадали касети з грошовими коштами.

Один із таких злочинів фігуранти вчинили в місті Гадяч на Полтавщині, а затримали їх після вчинення аналогічного правопорушення в Охтирці на Сумщині".

Деталі: Начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський повідомив, що 14 серпня в Гадячі невідомі підірвали банкомат, проникли всередину приміщення та викрали чотири контейнери з грошима, в яких було 322 тисячі гривень.

За цим фактом слідчим, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

10 жовтня близько четвертої години ранку поліція спільно з оперативниками та слідчими Сумщини, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримала двох осіб під час спроби вчинення чергового злочину у місті Охтирка.

Затриманими виявилися 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Обоє – мешканці Харківщини. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

На сьогодні слідчі поліції Полтавщини встановили причетність фігурантів до вчинення щонайменше п’яти аналогічних злочинів на територіях Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Розслідуються кримінальні провадження за фактами крадіжок та умисного знищення або пошкодження майна.

У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії та встановлюється причетність затриманої групи до вчинення аналогічних злочинів на території України. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.