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Жителей Харьковщины подозревают в ограблении банкоматов в 4 областях

Суббота, 10 октября 2020, 13:55
Жителей Харьковщины подозревают в ограблении банкоматов в 4 областях

Двух жителей Харьковской области задержали по подозрению в подрыве банкоматов и похищении средств в разных областях Украины.

Источник: Нацполиция

 

Дословно: "Межрегиональную группу, в состав которой входили два человека, подозревают в том, что в течение 2020 года они взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с денежными средствами.

Одно из таких преступлений фигуранты совершили в городе Гадяч на Полтавщине, а задержали их после совершения аналогичного правонарушения в Ахтырке Сумской области".

Детали: Начальник полиции Полтавской области Иван Выговский сообщил, что 14 августа в Гадяче неизвестные взорвали банкомат, проникли внутрь помещения и похитили четыре контейнера с деньгами, в которых было 322 тысячи гривен.

По данному факту следственным под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 

10 октября около четырех часов утра полиция совместно с оперативниками и следователями Сумской области, при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержала двух человек при попытке совершения очередного преступления в городе Ахтырка.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба – жители Харьковской области. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

 

На сегодня следователи полиции Полтавской области установили причастность фигурантов к совершению не менее пяти аналогичных преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

В рамках уголовных производств проводятся следственные действия и устанавливается причастность задержанной группы к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: полициябанки
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