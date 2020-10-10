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У Польщі вперше понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу

Субота, 10 жовтня 2020, 15:14
У Польщі вперше понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Польщі п’ятий день поспіль фіксують антирекорди зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністерство охорони здоров'я Польщі в суботу повідомило про 5300 нових випадків коронавірусної інфекції.

Загинули ще 53 людини. Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей.

З огляду на зростання кількості заражень, починаючи з суботи по всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях. Виключення встановлені тільки для осіб, яким за станом здоров’я не можна носити маски.

Маски можна не носити під час прогулянок у лісі, зелених зонах, парках, а також під час занять спортом.

Як повідомлялося, у Чехії протягом останньої доби виявили понад 8 тисяч випадків зараження.

Теми: Польщакоронавірус
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