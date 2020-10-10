В Польше впервые более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Польше пятый день подряд фиксируют антирекорды заражения коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Министерство здравоохранения Польши в субботу сообщило о 5300 новых случаях коронавирусной инфекции.
Погибли еще 53 человека. Баланс пандемии коронавируса в Польше составляет 121 638 инфицированных и 2972 смертей.
Учитывая рост количества заражений, начиная с субботы по всей стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах. Исключения установлены только для лиц, которым по состоянию здоровья нельзя носить маски.
Маски можно не носить во время прогулок в лесу, зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.
Как сообщалось, в Чехии в течение последних суток обнаружили более 8 тысяч случаев заражения.