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В Польше впервые более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Суббота, 10 октября 2020, 15:14

В Польше пятый день подряд фиксируют антирекорды заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министерство здравоохранения Польши в субботу сообщило о 5300 новых случаях коронавирусной инфекции.

Погибли еще 53 человека. Баланс пандемии коронавируса в Польше составляет 121 638 инфицированных и 2972 смертей.

Учитывая рост количества заражений, начиная с субботы по всей стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах. Исключения установлены только для лиц, которым по состоянию здоровья нельзя носить маски.

Маски можно не носить во время прогулок в лесу, зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.

Как сообщалось, в Чехии в течение последних суток обнаружили более 8 тысяч случаев заражения.

Темы: Польшакоронавирус


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