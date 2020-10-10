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Північна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Субота, 10 жовтня 2020, 16:35
Північна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету
Військовий парад у Північній Кореї

У суботу, 10 жовтня, під час масштабного параду в Пхеньяні Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Трансляцію військового параду вело державне телебачення Північної Кореї. Під час заходу нове озброєння демонструвалося на транспортному засобі з як мінімум 22 колесами.

Парад відбувся з нагоди 75-річчя "Трудової партії Кореї". На заході виступив Кім Чен Ин.

Країна вперше з 2018 року продемонструвала міжконтинентальні балістичні ракети на військовому параді.

 

Військові аналітики вже дійшли висновку, що продемонстрована МБР є однією з найбільших балістичних ракет у світі.

За їх словами, вказана ракета, ймовірно, може нести кілька боєголовок. Таким чином загроза від неї є ще вагомішою.

Старший науковий співробітник Програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда назвала показану корейцями зброю найбільшою "дорожньо-мобільною" ракетою, що працює на рідкому паливі.

У свою чергу старший директор корейських досліджень у Центрі національних інтересів у Вашингтоні Гаррі Казіаніс зазначив, що Північна Корея показала нову МБР на рідкому паливі, яка скоріш за все є похідною ракети, що була випробувана ще наприкінці 2017 року, і відома як Hwasong-15.

Пряма мова Казіаніса: "Це дещо набагато більше і явно потужніше, ніж будь-що інше з (військового - УП) арсеналу КНДР".

Довідково: МБР – це стратегічна керована балістична ракета, з дальністю польоту понад 5,5 тисяч км. Така зброя призначена для знищення об'єктів, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах.

МБР є багатоступінчастими, оснащені однією або декількома боєголовками, зазвичай ядерними.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяПівнічна Корея
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