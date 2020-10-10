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Північна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Субота, 10 жовтня 2020, 16:35
Військовий парад у Північній Кореї

У суботу, 10 жовтня, під час масштабного параду в Пхеньяні Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Джерело: Reuters

Деталі: Трансляцію військового параду вело державне телебачення Північної Кореї. Під час заходу нове озброєння демонструвалося на транспортному засобі з як мінімум 22 колесами.

Парад відбувся з нагоди 75-річчя "Трудової партії Кореї". На заході виступив Кім Чен Ин.

Країна вперше з 2018 року продемонструвала міжконтинентальні балістичні ракети на військовому параді.

Теми: зброяПівнічна Корея


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