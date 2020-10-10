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Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

Суббота, 10 октября 2020, 16:35
Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету
Военный парад в Северной Корее

В субботу, 10 октября, во время масштабного парада в Пхеньяне Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Источник: Reuters, CNN

Детали: Трансляцию военного парада вело государственное телевидение Северной Кореи. Во время мероприятия новое вооружение демонстрировалось на транспортном средстве с как минимум 22 колесами.

Парад состоялся по случаю 75-летия "Трудовой партии Кореи". На мероприятии выступил Ким Чен Ын.

Страна впервые с 2018 года продемонстрировала межконтинентальные баллистические ракеты на военном параде.

 

Военные аналитики уже пришли к выводу, что продемонстрированная МБР является одной из крупнейших баллистических ракет в мире.

По их словам, указанная ракета, вероятно, может нести несколько боеголовок. Таким образом угроза от нее еще весомее.

Старший научный сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир Анкита Панда назвала показанное корейцами оружие самой большой "дорожно-мобильной" ракетой, работающий на жидком топливе.

В свою очередь старший директор корейских исследований в Центре национальных интересов в Вашингтоне Гарри Казианис отметил, что Северная Корея показала новую МБР на жидком топливе, которая скорее всего является производной ракеты, которая была испытана еще в конце 2017 года, и известна как Hwasong-15.

Прямая речь Казианиса: "Это нечто большее и явно более мощное, чем что-либо другое из (военного - УП) арсенала КНДР".

Справка: МБР - это стратегическая управляемая баллистическая ракета, с дальностью полета более 5,5 тысяч км. Такое оружие предназначено для уничтожения объектов, расположенных на больших расстояниях и на удаленных континентах.

МБР является многоступенчатой, оснащенна одним или несколькими боеголовками, обычно ядерными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеСеверная Корея
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