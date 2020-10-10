Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

В субботу, 10 октября, во время масштабного парада в Пхеньяне Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Источник: Reuters

Детали: Трансляцию военного парада вело государственное телевидение Северной Кореи. Во время мероприятия новое вооружение демонстрировалось на транспортном средстве с как минимум 22 колесами.

Парад состоялся по случаю 75-летия "Трудовой партии Кореи". На мероприятии выступил Ким Чен Ын.

Страна впервые с 2018 года продемонстрировала межконтинентальные баллистические ракеты на военном параде.

Справка: МБР - это стратегическая управляемая баллистическая ракета, с дальностью полета более 5,5 тысяч км. Такое оружие предназначено для уничтожения объектов, расположенных на больших расстояниях и на удаленных континентах.

МБР является многоступенчатой, оснащенна одним или несколькими боеголовками, обычно ядерными.