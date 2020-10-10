Протести у Білорусі: Чехія прийняла на лікування десятки постраждалих мітингувальників

Чехія на даний момент допомогла 43 білорусам, які отримали поранення під час протестів проти режиму Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

МВС Чехії сьогодні повідомило, що люди постраждали в зіткненнях з силовиками, на окремих з них залишилися сліди тортур. Майже всі потребують психологічної допомоги.

"Ми робимо основний упор на психологічну допомогу, яка потрібна практично всім ", - сказав міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

З самого початку міністерство внутрішніх справ чекало прибуття кількох десятків білорусів, 43 з яких на сьогоднішній день прибули до Чехії. "Ми очікуємо, що в цілому прибуде близько 50 пацієнтів. Зараз наймолодшому 15 років, найстаршому 56 років", - сказали в міністерстві.

Більшість пацієнтів з Білорусі вже перенесли операції. За словами Гамачека, їх травми виявилися більшого масштабу, ніж очікувалося.

"Це вогнепальні поранення, множинні переломи тіла, травми очей і вух після вибуху гранати, у деяких людей навіть є сліди тортур", - сказав Гамачек.

Витрати на лікування, включаючи транспорт, були оплачені Міністерством внутрішніх справ з бюджету програми Medevac на цей рік.