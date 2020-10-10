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Протесты в Беларуси: Чехия приняла на лечение десятки пострадавших митингующих

Суббота, 10 октября 2020, 17:03

Чехия на данный момент помогла 43 белорусам, получившим ранения во время протестов против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

МВД Чехии сегодня сообщило, что люди пострадали в столкновениях с силовиками, на отдельных из них остались следы пыток. Почти все нуждаются в психологической помощи.

"Мы делаем основной упор на психологическую помощь, которая нужна практически всем ", - сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

С самого начала Министерство внутренних дел ожидало прибытия нескольких десятков белорусов, 43 из которых на сегодняшний день прибыли в Чехию. "Мы ожидаем, что в общей сложности прибудет около 50 пациентов.  Сейчас самому младшему 15 лет, самому старшему 56 лет", - сказали в министерстве.

Большинство пациентов из Беларуси уже перенесли операции. По словам Гамачека, их травмы оказались большего масштаба, чем ожидалось.

"Это огнестрельные ранения, множественные переломы тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, у некоторых людей даже есть следы пыток", - сказал Гамачек.

Расходы на лечение, включая транспорт, были оплачены Министерством внутренних дел из бюджета программы Medevac на этот год.

Темы: БеларусьмитингиЧехия


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