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Берлін закликав Баку і Єреван шукати тривале вирішення конфлікту довкола Карабаху

Субота, 10 жовтня 2020, 17:48

Німеччина вітає домовленість Азербайджану та Вірменії щодо перемир'я, але закликає до пошуку тривалого вирішення конфлікту.

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Німеччини вітає досягнуту в Москві угоду про гуманітарне перемир'я між Вірменією та Азербайджаном і закликає обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню і за всяку ціну уникати подальших жертв" - йдеться у заяві.

Також в МЗС Німеччини привітали заявлену готовність обох країн розпочати предметні переговори зі співголовами Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання конфлікту.

"Ми закликаємо Вірменію і Азербайджан зараз інтенсивно працювати над мирним і міцним врегулюванням конфлікту" - заявили в МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан на переговорах у Москві в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12.00 10 жовтня.

Прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив про готовність Єревана іти на компроміси в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку.

Європейський Союз готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.

Теми: Нагірний КарабахвійнаНімеччинаАзербайджанВірменія


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