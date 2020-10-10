Білоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, у суботу вранці відвідав СІЗО КДБ. Там він зустрівся з Віктором і Едуардом Бабарико, Лілією Власовою та іншими політв'язнями.

Джерело: телеграм-канал "Пул Першого", TUT.BY

Деталі: Повідомляється, що Лукашенко ранок 10 жовтня "провів у СІЗО КДБ". Там він понад чотири години спілкувався з політв'язням, яких утримують в СІЗО.

Нібито метою Лукашенка було "почути думки всіх".

Судячи з фото, на зустрічі були присутні Віктор і Едуард Бабарико, юрист, член Координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров. Ймовірно, на зустрічі також був Кирило Бадей, який до арешту обіймав посаду в.о. голови правління Белгазпромбанка, а також директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевич.

За столом знаходилося як мінімум 12 осіб крім Лукашенка.

Антон Гашинський, адвокат Віталія Шклярова, розповів, що вчора, 9 жовтня, відвідував його у СІЗО № 1 (Володарка), зустріч закінчилася близько 17:00. Про планування зустрічі з Лукашенком тоді нічого не було відомо.

Пряма мова Лукашенка: "Країна живе під гаслом "даєш діалог". Я подумав, виходячи із закидів ваших прихильників, що найрадикальніші пропозиції з усіх питань... Не треба зациклюватися тільки на Конституції... Половина тут, як я розумію, юристи і прекрасно розуміють, що Конституцію на вулиці не напишеш... Я дивлюся на це ширше, намагаюся переконати не тільки ваших прихильників, але і все суспільство в тому, що на проблему треба дивитися ширше".

Реакція білоруської опозиції: Світлана Тихановська прокоментувала зустріч в СІЗО КДБ. За її словами, ця подія - результат тиску суспільства на Лукашенка.

Пряма мова Тихановскої: "Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно. Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів".

Нагадаємо: У СІЗО КДБ знаходяться деякі білоруські політв'язні, в тому числі Віктор Бабарико. 7 жовтня суд залишив в силі рішення продовжити Віктору Бабарико термін утримання під вартою.