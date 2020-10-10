Белорусских политзаключенных временно выпустили из камер для встречи с Лукашенко

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в субботу утром посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой и другими политзаключенными.

Источник: телеграм-канал "Пул Первого", TUT.BY

Детали: Сообщается, что Лукашенко утро 10 октября "провел в СИЗО КГБ". Там он более четырех часов общался с политзаключенным, которые содержаться в СИЗО.

Якобы целью Лукашенко было "услышать мнения всех".

Судя по фото, на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко.

Антон Гашинский, адвокат Виталия Шклярова, рассказал, что вчера, 9 октября, посещал его в СИЗО № 1 (Володарка), встреча закончилась около 17:00. О планируемой встрече с Лукашенко тогда ничего не было известно.

Прямая речь Лукашенко: "Страна живет под лозунгом "даешь диалог". Я подумал, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам… Не надо зацикливаться только на Конституции… Половина здесь, как я понимаю, юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь… Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире".

Реакция белорусской оппозиции: Светлана Тихановская прокомментировала встречу в СИЗО КГБ. По ее словам, это событие - результат давления общества на Лукашенко.

Прямая речь Тихановской: "Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов".

Напомним: В СИЗО КГБ находятся некоторые белорусские политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико. Ранее 7 октября суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе.