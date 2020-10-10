Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля

Субота, 10 жовтня 2020, 20:23
Фото: Укрінформ

У столиці розпочалась Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.

На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, а українських громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам.

Люди тримають фото бранців та плакати з написом "звільнити в'язнів Кремля".

 
 
 
 

Акція "Нагадай про кожного" 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.

Теми: політв'язніРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

фотоПівнічна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я

Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

Усі новини...
політв'язні
Білоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком
У центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля
Балух: Події в Білорусі – початковий рівень, як Революція на граніті
Останні новини
20:23
фотоУ Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
19:56
фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком
19:26
Коронавірус у Нідерландах: понад 6500 заражень, уряд готує нові обмеження
19:07
ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом від "Голосу"
18:47
Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути
18:31
У Криму – черговий рекорд по кількості заражень коронавірусом
18:24
анонсКращі українські вина: дегустація на Закарпатті 20-22 жовтня
17:48
Берлін закликав Баку і Єреван шукати тривале вирішення конфлікту довкола Карабаху
17:27
фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці
17:03
Протести у Білорусі: Чехія прийняла на лікування десятки постраждалих мітингувальників
Усі новини...