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У Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля

Субота, 10 жовтня 2020, 20:23
У Києві проходить акція Нагадай про кожного на підтримку бранців Кремля
Фото: Укрінформ

У столиці розпочалась Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.

На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, а українських громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам.

Люди тримають фото бранців та плакати з написом "звільнити в'язнів Кремля".

Учасники акції сформували колону і рушили повз СБУ до Кабміну, ВР та Офісу Президента.

Активісти вимагають визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених. Адже не секрет, що звільняють не лише героїв.

У колоні разом із родичами полонених та організаторами акції вирушили й колишні полонені, зокрема Олександр Грищенко та Ігор Козловський.

 
 
 
 

Пряма мова члена Об’єднання рідних зниклих безвісти "Надія" Вікторії Солодухіної: "Я хочу сказати, що сюди приїхали родичі пропалих безвісти з усієї України: з Луцька, з Волині, з Дніпра, Запоріжжя, з Кропивницького. Вперше сюди приїхали родичі пропалих безвісти з Донецької і Луганської області. Уперше за шість років бездіяльність влади змусила цих людей приїхати сюди в Київ. Бо ми два роки чекаємо початку роботи Комісії по пропалих безвісти і два роки не можемо дочекатися. А це значить, що не формується реєстр пропалих безвісти, не працюють пошукові групи".

Акція "Нагадай про кожного" 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяДонбас
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