У Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
Субота, 10 жовтня 2020, 20:23
У столиці розпочалась Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.
На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, а українських громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам.
Люди тримають фото бранців та плакати з написом "звільнити в'язнів Кремля".
Акція "Нагадай про кожного" 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.