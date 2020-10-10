У Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля

У столиці розпочалась Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.

На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, а українських громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам.

Люди тримають фото бранців та плакати з написом "звільнити в'язнів Кремля".

Акція "Нагадай про кожного" 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.