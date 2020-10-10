В Киеве проходит акция "Напомни о каждом" в поддержку пленников Кремля

В столице началась Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в заключении в России и на временно оккупированных территориях.

Источник: Укринформ

Детали: Участники мероприятия собрались возле памятника князю Ярославу Мудрому.

На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, а украинских граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам.

Люди держат фото пленников и плакаты с надписью "освободить узников Кремля".

Участники акции сформировали колонну и двинулись мимо СБУ к Кабмину, ВР и Офису президента.

Активисты требуют определить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленниками и государственными органами; обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценки действий освобожденных. Ведь не секрет, что освобождают не только героев.

В колонне вместе с родственниками пленных и организаторами акции шли и бывшие пленные, в частности Александр Грищенко и Игорь Козловский.

Прямая речь члена Объединения родных пропавших без вести "Надежда" Виктории Солодухиной: "Я хочу сказать, что сюда приехали родственники пропавших без вести со всей Украины: из Луцка, с Волыни, из Днепра, Запорожья, с Кропивницкого. Впервые сюда приехали родственники пропавших без вести из Донецкой и Луганской областей. Впервые за шесть лет бездействие власти заставило этих людей приехать сюда в Киев. Так как мы два года ждем начала работы Комиссии по пропавших без вести и два года не можем дождаться. А это значит, что не формируется реестр пропавших без вести, а не работают поисковые группы".

Акция "Напомни о каждом" 10 октября прошла во многих городах Украины.