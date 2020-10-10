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В Киеве проходит акция "Напомни о каждом" в поддержку пленников Кремля

Суббота, 10 октября 2020, 20:23

В столице началась Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в заключении в России и на временно оккупированных территориях.

Источник: Укринформ

Детали: Участники мероприятия собрались возле памятника князю Ярославу Мудрому.

На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, а украинских граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам.

Люди держат фото пленников и плакаты с надписью "освободить узников Кремля".

 
 
 

Акция "Напомни о каждом" 10 октября прошла во многих городах Украины.

Темы: политзаключенныеРосcияДонбасс


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