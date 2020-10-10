В Киеве проходит акция "Напомни о каждом" в поддержку пленников Кремля
Суббота, 10 октября 2020, 20:23
В столице началась Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в заключении в России и на временно оккупированных территориях.
Источник: Укринформ
Детали: Участники мероприятия собрались возле памятника князю Ярославу Мудрому.
На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, а украинских граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам.
Люди держат фото пленников и плакаты с надписью "освободить узников Кремля".
Акция "Напомни о каждом" 10 октября прошла во многих городах Украины.