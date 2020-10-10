Іспанські ультраправі оскаржать у суді закриття Мадрида на карантин

Іспанська ультраправа партія Vox заявила, що подасть апеляцію до суду на частковий карантин, запроваджений у Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль також закликав до демонстрацій проти обмежень, введених в п'ятницю урядом в рамках надзвичайного стану.

"Я дав вказівку подати апеляцію до Конституційного суду (проти) незаконного надзвичайного стану", - заявив він.

Цей крок Абаскаля загострює протистояння між прем'єр-міністром-соціалістом Педро Санчесом і очолюваним консерваторами мадридським регіональним урядом, в якому Vox має 12 з 132 місць і який стверджує, що обмеження уряду є незаконними і надмірними і приведуть до катастрофи для місцевої економіки.

Обмеження включають в себе заборону залишати закриті райони, крім як для роботи, навчання чи отримання медичної допомоги. Близько 7000 поліцейських були розгорнуті на дорогах, залізничних станціях і в аеропортах, щоб переконатися, що 3,8 мільйона людей в столиці і восьми містах-супутниках, дотримуються обмежень.

Уряд заявив, що зростання захворюваності по всьому Мадриду означає, що необхідно заблокувати все місто.

"Я відчуваю себе розчарованим, обдуреним, я відчуваю страх, тому що бачу, що ми знаходимося в центрі політичних суперечок, які нікуди не ведуть", - сказав 63-річний Мігель Анхель, житель Мадрида.

За даними Всесвітньої організації охорони Здоров'я, за два тижні до 8 жовтня в мадридському регіоні було зареєстровано 723 випадки захворювання коронавірусом на 100 000 осіб, що робить його другим за щільністю кластером в Європі після Андорри.