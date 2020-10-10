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Испанские ультраправые обжалуют в суде закрытие Мадрида на карантин

Суббота, 10 октября 2020, 21:02

Испанская ультраправая партия Vox заявила, что подаст апелляцию в суд на частичный карантин, введенный в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль также призвал к демонстрациям против ограничений, введенных в пятницу правительством в рамках чрезвычайного положения.

"Я дал указание подать апелляцию в Конституционный суд (против) незаконного чрезвычайного положения", - заявил он.

Этот шаг Абаскаля обостряет противостояние между премьер-министром-социалистом Педро Санчесом и возглавляемым консерваторами мадридским региональным правительством, в котором Vox имеет 12 из 132 мест, утверждающим, что ограничение правительства являются незаконными и чрезмерными и приведут к катастрофе для местной экономики.

Ограничения включают в себя запрет покидать закрытые районы, кроме как для работы, учебы или получения медицинской помощи. Около 7000 полицейских были развернуты на дорогах, железнодорожных станциях и в аэропортах, чтобы убедиться, что 3,8 миллиона человек в столице и восьми городах-спутниках, соблюдают ограничения.

Правительство заявило, что рост заболеваемости по всему Мадриду означает, что необходимо заблокировать весь город.

"Я чувствую себя разочарованным, обманутым, я чувствую страх, потому что вижу, что мы находимся в центре политических споров, которые никуда не ведут", - сказал 63-летний Мигель Анхель, житель Мадрида.

По данным Всемирной организации Здравоохранения, за две недели до 8 октября в мадридском регионе было зарегистрировано 723 случая заболевания коронавирусом на 100 000 человек, что делает его вторым по плотности кластером в Европе после Андорры.

Темы: карантинИспаниякоронавирус


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