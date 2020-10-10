Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испанские ультраправые обжалуют в суде закрытие Мадрида на карантин

Суббота, 10 октября 2020, 21:02

Испанская ультраправая партия Vox заявила, что подаст апелляцию в суд на частичный карантин, введенный в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль также призвал к демонстрациям против ограничений, введенных в пятницу правительством в рамках чрезвычайного положения.

"Я дал указание подать апелляцию в Конституционный суд (против) незаконного чрезвычайного положения", - заявил он.

Этот шаг Абаскаля обостряет противостояние между премьер-министром-социалистом Педро Санчесом и возглавляемым консерваторами мадридским региональным правительством, в котором Vox имеет 12 из 132 мест, утверждающим, что ограничение правительства являются незаконными и чрезмерными и приведут к катастрофе для местной экономики.

Ограничения включают в себя запрет покидать закрытые районы, кроме как для работы, учебы или получения медицинской помощи. Около 7000 полицейских были развернуты на дорогах, железнодорожных станциях и в аэропортах, чтобы убедиться, что 3,8 миллиона человек в столице и восьми городах-спутниках, соблюдают ограничения.

Правительство заявило, что рост заболеваемости по всему Мадриду означает, что необходимо заблокировать весь город.

"Я чувствую себя разочарованным, обманутым, я чувствую страх, потому что вижу, что мы находимся в центре политических споров, которые никуда не ведут", - сказал 63-летний Мигель Анхель, житель Мадрида.

По данным Всемирной организации Здравоохранения, за две недели до 8 октября в мадридском регионе было зарегистрировано 723 случая заболевания коронавирусом на 100 000 человек, что делает его вторым по плотности кластером в Европе после Андорры.

Темы: карантинИспаниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: