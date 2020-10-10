Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: у Берліні посилили карантин

Субота, 10 жовтня 2020, 21:57
Коронавірус: у Берліні посилили карантин
Фото: AP

Влада столиці Німеччини через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.

Джерело: DW

Деталі: Задля сповільнення поширення коронавірусної інфекції влада Берліна запровадила заборону на роботу вночі барів та ресторанів, яка почала діяти в ніч на суботу, 10 жовтня.

Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці, відомої на весь світ своїм бурхливим нічним життям, мають бути зачиненими з 23 години вечора до шостої години ранку. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня.

Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів. Винятком лишаються лише аптеки і АЗС, хоча і тут діятиме заборона на продаж алкоголю.

Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23.00

У поліції також повідомили, що в разі виникнення необхідності,  силовики будуть проводити спеціальні рейди проти порушників.

Теми: карантинНімеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: