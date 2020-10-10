Коронавірус: у Берліні посилили карантин

Влада столиці Німеччини через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.

Джерело: DW

Деталі: Задля сповільнення поширення коронавірусної інфекції влада Берліна запровадила заборону на роботу вночі барів та ресторанів, яка почала діяти в ніч на суботу, 10 жовтня.

Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці, відомої на весь світ своїм бурхливим нічним життям, мають бути зачиненими з 23 години вечора до шостої години ранку. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня.

Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів. Винятком лишаються лише аптеки і АЗС, хоча і тут діятиме заборона на продаж алкоголю.

Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23.00

У поліції також повідомили, що в разі виникнення необхідності, силовики будуть проводити спеціальні рейди проти порушників.