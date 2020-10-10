Коронавирус: в Берлине ужесточили карантин

Власти столицы Германии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели в городе существенные ограничения, которые начали действовать уже в эти выходные.

Источник: DW

Детали: Для замедления распространения коронавирусной инфекции власти Берлина ввели запрет на работу баров и ресторанов ночью. Ограничение начало действовать в ночь на субботу, 10 октября.

Отныне двери всех баров и ресторанов немецкой столицы, известной на весь мир своей бурной ночной жизнью, должны быть закрытыми с 23 часов вечера до шести часов утра. Эти ограничения продлятся как минимум до 31 октября.

Также вводится ограничение на работу в это время для большинства магазинов. Исключением остаются только аптеки и АЗС, хотя и здесь будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Впрочем, по сообщениям местных СМИ, не все заведения в первую ночь придерживались ограничений и продолжали работать. В берлинской полиции также подтвердили, что правоохранителям пришлось закрывать некоторые рестораны и пабы, которые продолжили свою работу после 23:00.

В полиции также сообщили, что при необходимости силовики будут проводить специальные рейды против нарушителей.