Поліція розповіла, скільки отримала заяв про порушення під час виборчого процесу

З 5 вересня у поліції зареєстрували 3616 повідомлень про порушення під час виборчого процесу на місцевих виборах та відкрили 274 проваджень щодо кримінальних правопорушень.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: Лише за минулу добу до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень про порушення. Лідерами за числом скарг є столиця, Черкаська та Херсонська області.

З 5 вересня найбільше повідомлень про порушення зафіксували у Київській області (425). Також значне число заяв нарахували у Києві (384), у Донецькій (245), у Дніпропетровській (244) та у Львівській (243) областях.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення, загалом – 273.

Також складено 933 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо: