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Поліція розповіла, скільки отримала заяв про порушення під час виборчого процесу

Неділя, 11 жовтня 2020, 01:11

З 5 вересня у поліції зареєстрували 3616 повідомлень про порушення під час виборчого процесу на місцевих виборах та відкрили 274 проваджень щодо кримінальних правопорушень. 

Джерело: повідомлення Нацполіції 

Деталі: Лише за минулу добу до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень про порушення. Лідерами за числом скарг є столиця, Черкаська та Херсонська області. 

 

З 5 вересня найбільше повідомлень про порушення зафіксували у Київській області (425). Також значне число заяв нарахували у Києві (384), у Донецькій (245), у Дніпропетровській (244) та у Львівській (243) областях.  

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення, загалом – 273. 

 

Також складено 933 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. 

Нагадаємо:

  • Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. 

Українська правда
Теми: вибориполіція


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