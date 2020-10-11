Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція розповіла, скільки отримала заяв про порушення під час виборчого процесу

Неділя, 11 жовтня 2020, 01:11

З 5 вересня у поліції зареєстрували 3616 повідомлень про порушення під час виборчого процесу на місцевих виборах та відкрили 274 проваджень щодо кримінальних правопорушень. 

Джерело: повідомлення Нацполіції 

Деталі: Лише за минулу добу до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень про порушення. Лідерами за числом скарг є столиця, Черкаська та Херсонська області. 

 

З 5 вересня найбільше повідомлень про порушення зафіксували у Київській області (425). Також значне число заяв нарахували у Києві (384), у Донецькій (245), у Дніпропетровській (244) та у Львівській (243) областях.  

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення, загалом – 273. 

 

Також складено 933 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. 

Нагадаємо:

  • Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. 

Українська правда
Теми: вибориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: