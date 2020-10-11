Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция рассказала, сколько получила заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

Воскресенье, 11 октября 2020, 01:11

С 5 сентября в полиции зарегистрировали 3616 сообщений о нарушениях во время избирательного процесса на местных выборах и открыли 274 производств по уголовным преступлениям.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Только за минувшие сутки в полицию поступило 266 заявлений и сообщений о нарушениях. Лидерами по числу жалоб является столица, Черкасская и Херсонская области.

 

С 5 сентября больше всего сообщений о нарушениях зафиксировали в Киевской области (425). Также значительное число заявлений насчитали в Киеве (384), в Донецкой (245), в Днепропетровской (244) и во Львовской (243) областях.

За сутки до ЕРДР внесены сведения о 24 уголовных правонарушениях, в общем – 273.

 

Также составлено 933 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним:

  • Местные выборы состоятся 25 октября.

Украинская правда
Темы: виборыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: