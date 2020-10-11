Полиция рассказала, сколько получила заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

С 5 сентября в полиции зарегистрировали 3616 сообщений о нарушениях во время избирательного процесса на местных выборах и открыли 274 производств по уголовным преступлениям.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Только за минувшие сутки в полицию поступило 266 заявлений и сообщений о нарушениях. Лидерами по числу жалоб является столица, Черкасская и Херсонская области.

С 5 сентября больше всего сообщений о нарушениях зафиксировали в Киевской области (425). Также значительное число заявлений насчитали в Киеве (384), в Донецкой (245), в Днепропетровской (244) и во Львовской (243) областях.

За сутки до ЕРДР внесены сведения о 24 уголовных правонарушениях, в общем – 273.

Также составлено 933 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним: