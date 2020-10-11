Погода в Україні: найближчими днями – майже по-літньому тепло

У неділю, 11 жовтня, в Україні вдень очікується від 7 до 23° тепла, хмарно, проте в більшості регіонів без опадів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентрі

Деталі: 11 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних та південних областей, вдень у південно-східній частині, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 14-19°, у південній частині до 23°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 7-12°.

У Києві в неділю хмарно, але без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°. На Київщині теж без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У понеділок, 12 жовтня, в Україні переважно без опадів, проте на крайньому заході вдень місцями можливий невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

13 жовтня (вівторок) у західних областях вночі невеликий дощ, вдень помірний, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті значний дощ; на Вінниччині та Одещині вдень невеликий дощ; на решті території без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 11-16°; вдень 16-21°, на півдні та сході до 24°, у Карпатському регіоні 12-17°.

У Києві та області 12-13 жовтня без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

14 жовтня у західних областях помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом); температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-14°; у Карпатах впродовж доби 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише у Вінницькій та Житомирській областях місцями невеликий дощ; температура вночі 7-13°, вдень 16-22°, у північних областях 13-18°.

У Києві та Київській області 14 жовтня без опадів, 15 жовтня очікується невеликий дощ. Температура вночі 14 жовтня 7-12°, 15 жовтня 2-7° тепла; вдень 13-18°.

15 жовтня у західних та північних областях невеликі дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів; температура у більшості областей знизиться вночі до 2-8° тепла; вдень до 13-18°, на заході до 8-13°, на півдні та сході температура істотно не зміниться.