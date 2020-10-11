Погода в Украине: в ближайшие дни – почти по-летнему тепло

В воскресенье, 11 октября, в Украине днем ​​ожидается от 7 до 23° тепла, облачно, однако в большинстве регионов без осадков.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 октября облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных и южных областей, днем ​​в юго-восточной части, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западной части страны местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 14-19°, в южной части до 23°; в Карпатах ночью 4-9°, днем ​​7-12°.

В Киеве в воскресенье облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем ​​17-19°. На Киевщине тоже без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​14-19°.

В понедельник, 12 октября, в Украине преимущественно без осадков, однако на крайнем западе днем ​​местами возможен небольшой дождь; ночью и утром местами туман; ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

13 октября в западных областях ночью небольшой дождь, днем ​​умеренный, на Закарпатье, в Карпатах и ​​Прикарпатье значений дождь; в Винницкой и Одесской областях днем ​​небольшой дождь; на остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в юго-западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в Карпатском регионе 12-17°.

В Киеве и области 12-13 октября без осадков; температура ночью 7-12°, днем ​​16-21°.

14 октября в западных областях умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом); температура ночью 4-9° тепла, днем ​​8-14°; в Карпатах в течение суток 0-5° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой и Житомирской областях местами небольшой дождь; температура ночью 7-13°, днем ​​16-22°, в северных областях 13-18°.

В Киеве и Киевской области 14 октября без осадков, 15 октября ожидается небольшой дождь. Температура ночью 14 октября 7-12°, 15 октября 2-7° тепла; днем 13-18°.

15 октября в западных и северных областях небольшие дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура в большинстве областей снизится ночью до 2-8° тепла; днем до 13-18°, на западе до 8-13°, на юге и востоке температура существенно не изменится.