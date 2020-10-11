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Байден розповів, у якому випадку може програти президентські вибори

Неділя, 11 жовтня 2020, 09:15

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає, що тільки шахрайство може стати причиною поразки демократів на президентських виборах у листопаді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Байдена: "Обов'язково голосуйте, бо єдиний спосіб, яким ми можемо програти – це шахрайство стосовно до виборчих дільниць".

Деталі: Виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії Байден закликав всіх брати участь у виборах і неодмінно віддати свій голос.

Раніше кандидат від демократів уже попереджав, що суперник від республіканців і діючий президент Дональд Трамп спробує "непрямим чином вкрасти" перемогу на виборах, виставивши голосування поштою "шахрайством".

У той же час Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування: "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка".

Трамп також неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування, посилаючись на те, що це можливо при голосуванні по пошті, проти чого він рішуче виступає.

Передбачається, що метод голосування поштою стане популярним через пандемію Covid-19.

Спостерігачі відзначають, що Дональд Трамп ухиляється від прямих відповідей на питання, чи прийме він однозначно результати виборів.

Теми: БайденТрампвибориСША


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