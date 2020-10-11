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Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

Воскресенье, 11 октября 2020, 09:15
Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что только мошенничество может стать причиной поражения демократов на ноябрьских президентских выборах.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть - это мошенничество применительно к избирательным участкам".

Детали: Выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании Байден призвал всех участвовать в выборах и непременно отдать свой голос.

Ранее кандидат от демократов уже предупреждал, что соперник от республиканцев и действующий президент Дональд Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством".

В то же время Байден подчеркнул, что примет любые результаты голосования: "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка".

Трамп также неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования, ссылаясь на то, что это возможно при голосовании по почте, против чего он решительно выступает.

Предполагается, что метод голосования по почте станет популярным из-за пандемии коронавируса.

Наблюдатели отмечают, что Дональд Трамп уклоняется от прямых ответов на вопрос, примет ли он однозначно результаты выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденТрампвиборыСША
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