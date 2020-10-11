Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

Воскресенье, 11 октября 2020, 09:15

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что только мошенничество может стать причиной поражения демократов на ноябрьских президентских выборах.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть - это мошенничество применительно к избирательным участкам".

Детали: Выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании Байден призвал всех участвовать в выборах и непременно отдать свой голос.

Ранее кандидат от демократов уже предупреждал, что соперник от республиканцев и действующий президент Дональд Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством".

В то же время Байден подчеркнул, что примет любые результаты голосования: "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка".

Трамп также неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования, ссылаясь на то, что это возможно при голосовании по почте, против чего он решительно выступает.

Предполагается, что метод голосования по почте станет популярным из-за пандемии коронавируса.

Наблюдатели отмечают, что Дональд Трамп уклоняется от прямых ответов на вопрос, примет ли он однозначно результаты выборов.

Темы: БайденТрампвиборыСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаКоронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли

Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19

Представитель ЦИК: на Донбассе состоятся выборы в районные рады

фото, видеоБелорусских политзаключенных временно выпустили из камер для встречи с Лукашенко

фотоУкраинские бойцы провели совместные с Великобританией военные учения на эсминце

фотоСеверная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

Все новости...
Байден
Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили
Дебаты в США: Трамп отказался. Байден решил отвечать на вопросы избирателей
Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом
Последние новости
09:34
Нардеп из "Батькивщины" заразился коронавирусом
09:15
Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы
08:38
таблицаКоронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли
08:21
Погода в Украине: в ближайшие дни – почти по-летнему тепло
08:00
Главные новости субботы и ночи: "перемирие" в Карабахе, антирекорды COVID-19
07:26
Возле Водяного враг стрелял из гранатомета – ООС
06:17
Трамп больше не заражает коронавирусом – врач президента
04:52
Пандемия: второй день подряд выявляют более 350 тысяч больных
04:22
Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19
03:36
Боевики "Талибана" поддержали Трампа на выборах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!