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У Франції майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу

Неділя, 11 жовтня 2020, 11:06
У Франції майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Число нових випадків зараження коронавірусом у Франції наблизилося до позначки у 27 тисяч за день вперше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Міністерство охорони здоров'я в суботу ввечері повідомило про 26 896 нових випадків інфікування, в результаті чого з початку року їх загальна кількість становить 718 873.

Незважаючи на велику кількість інфекцій, кількість смертей залишається на дуже низькому рівні - 54 летальні випадки за останню добу.

В цілому 1456 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії, що на 17 осіб більше, ніж днем ​​раніше, це найвищий показник з травня.

З іншого боку, кількість нових госпіталізацій в реанімацію, один з важливих показників для моніторингу розвитку епідемії, скоротилася: 110 пацієнтів, що на 40 менше, ніж в п'ятницю. В даний час у Франції підготовлені близько 5 тисяч ліжок інтенсивної терапії.

Загальна кількість госпіталізованих пацієнтів, яке також включає менш важкі форми захворювання, продовжує безперервно збільшуватися до 7976, що на 133 більше в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, французький уряд запровадив жорсткіші обмеження на коронавірус ще в чотирьох містах з високим рівнем поширення інфекції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірусепідемія
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